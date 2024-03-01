Трое иностранцев и двое россиян избили одного жителя Всеволожского района и ограбили его квартиру

За грабеж квартиры во Всеволожском районе 29 февраля задержаны 23-летний уроженец Таджикистана, его 25-летний соотечественник, двое граждан Узбекистана 24-25 лет и 33-летний россиянин.

По данным следствия, 24 февраля после полуночи агрессоры ворвались в квартиру на улице Оборонной в Мурино и, избив 22-летнего хозяина, забрали вещи. Ущерб составил около 150 тысяч рублей.

Часть вещей обнаружена во время обысков в квартирах в Невской Дубровке, 2-м Рабфаковском переулке, улице Запорожской, Заводском проспекте в Колпино. Известно, что трое из задержанных судимы за кражи. Среди них 23-летний уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство.