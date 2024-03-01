Весна откладывается: синоптик рассказал, когда в Ленобласть вернутся холода и осадки

Потепление, установившееся в регионе, будет недолгим, прогнозирует синоптик Колесов.

Следующая неделя в Ленобласти может оказаться прохладной и ненастной, не исключает синоптик Александр Колесов. Потепление, которое сейчас наблюдается в регионе, может резко смениться понижением температуры.

Пока начало этого похолодания ожидается в начале следующей недели, должно оно начаться с 5 марта. Но так как погоду продолжит определять более холодный антициклон, то осадков прогнозировать пока трудно, может, к 8 марта подтянутся. Но погода будет настоящей мартовской, ночью морозно, особенно на востоке Ленинградской области, — поделился синоптик в своем Тг-канале.