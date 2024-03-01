Стал известен график отключений электричества в Ленобласти с 4 по 7 марта

В ряде населенных пунктов региона пройдут плановые работы на электросетях.
ЛОЭСК публикует график отключений электроэнергии в населенных пунктах Ленинградской области на следующей неделе.
Плановые отключения электричества планируются с 4 по 7 марта.
Фото: ЛОЭСК/ Телеграм
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщили в организации.
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