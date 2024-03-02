Движение на десяти трассах Ленобласти ограничено 2 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 14-16 ограничение скорости движения в направлении г. С-Пб с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения;

— км 23-24 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения;

— км 57,76,88,97 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

— км 36,39 ограничение скорости движения в направлении г. С-Пб с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

— км 69 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

— км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

М—10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 110,130,148 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и очистка дорожных знаков;

— км 75 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

-подъезд к г. Выборгу №2 км 0-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к г. Выборгу №1 км 3-4 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, вывоз снега с обочин;

— км 162-165 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 170-169 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, км 110-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 12+500 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов из-под барьерного ограждения;

— км 78-77 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – Ивангород – Государственная граница с Эстонской Республикой:

— км 140 — км 143 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»

-км 3-5 МТП Лужицы ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.