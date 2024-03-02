Заледеневший труп женщины нашли в лесу во Всеволожском районе

Автор: Анастасия Щербакова
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На тело наткнулся мужчина, который и вызвал полицию.

Тело женщины было обнаружено в лесу во Всеволожском районе Ленобласти. По информации «МК«, в полицию о жуткой находке сообщил слесарь.

На вид женщине около 40-50 лет. Тело могло лежать там на протяжении месяца. Сейчас правоохранительные органы выясняют личность погибшей и обстоятельства случившегося.

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02.03.2024 47
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