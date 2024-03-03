Подростки в балаклавах толпой избили курьера-иностранца просто так в Петербурге

По подозрению в избиении 25-летнего курьера-иностранца в Санкт-Петербурге задержаны подростки. Нападение произошло 29 февраля около 19:30 в подъезде корпуса № 2 дома № 14 на улице Лени Голикова.
Пострадавший рассказал полицейским, что на него напали четверо в балаклавах и избили без причины. Мужчине потребовалась медицинская помощь.
Двое из нападавших задержаны 1 марта – ими оказались 16-летний житель Павловска и его ровесник из Пушкина. Вечером того же на Заневском проспекте попались еще двое: 18-летний студент ВУЗа из Рощино и 16-летний житель Калининского района.
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05.10.2022 4349