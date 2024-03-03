Дэвид Сакс: Байден отправит войска в Украину после победы на выборах

Президент США Джо Байден отправит американских солдат в Украину, если победит на выборах. Об этом заявил американский бизнесмен Дэвид Сакс.

По его словам, ввод войск в страну остается «единственным табу», но возможность уже обсуждается на Западе. Джо Байден не пойдет на это до переизбрания, поскольку столкнется с критикой.

«Но я не сомневаюсь: если он переизберется на второй срок, он отправит наземные войска на Украину», – заявил Дэвид Сакс

Он напомнил, что изначально Байден не хотел поставлять Киеву истребители F-16 и танки Abrams, но передумал. Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США пока не планируют отправлять военных в Украину.