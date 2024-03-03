Дворник убил и ранил мужчин во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 1 марта обратилась жительница Мурино. Она нашла на пороге полуоткрытой квартиры стонущего человека в крови.

Полицейские прибыли в дом № 12, корп. 2, на Петровском бульваре. Раненым оказался 36-летний гражданин иностранного государства. Его госпитализировали с ножевым ранением в грудь. На месте нашли погибшего. Им оказался 49-летний дворник из Узбекистана. На теле нашли ножевые ранения.

По подозрении в убийстве соотечественника и ранении госпитализированного спустя два часа задержали 49-летнего дворника. Заведено уголовное дело об убийстве.