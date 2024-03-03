СМИ: Семилетнюю дочь Хабенского госпитализировали

Семилетнюю дочь актера Константина Хабенского Александру госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, у девочки заболевание легких. Накануне вечером у нее ухудшилось состояние. С ней сидела бабушка, она и вызвала скорую помощь. Врачи настояли на госпитализации и наблюдают за состоянием ребенка.

Мать Александры – актриса МХТ Ольга Литвинова. У Ольги и Константина также есть пятилетняя дочь Вера.