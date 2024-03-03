Родители оставили трехлетнего сына одного в запертой квартире в Петербурге

В полицию 29 февраля обратилась 79-летняя пенсионерка. В квартире дома № 84 на бульваре Новаторов в Санкт-Петербурге с 28 февраля без присмотра родителей находился ее трехлетний внук.
На место выехали экстренные службы, которые открыли дверь квартиры. Находившегося в ней ребенка госпитализировали. Родители мальчика оставили его дома одного и пошли гулять.
Семья считается неблагополучной и состоит на учете в полиции. Заведено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Мужчину и женщину задержали.
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24.06.2022 4240