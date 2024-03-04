Огромная фура переехала курьера на велосипеде в Петербурге

Доставщик скончался на месте происшествия.
Полиция проводит проверку по факту гибели курьера на улице Грибакиных в Петербурге. Водитель фуры не заметил доставщика, пересекавшего дорогу на велосипеде. Спустя мгновенье мужчина оказался уже под колесами большегруза.
Пострадавший скончался на месте аварии. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Личность погибшего, а также обстоятельства происшествия устанавливаются, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти 4 марта.
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