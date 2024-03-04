Россиянам стала доступна онлайн-подача документов в суд через «Госуслуги»

Через новую электронную форму граждане смогут обратиться даже в Верховный суд РФ.
Россиянам стала доступна функция «Электронная подача документов в суд». Соответствующая электронная форма появилась на портале «Госуслуг».
Граждане теперь могут онлайн подавать документы в суды как общей юрисдикции, так и в Верховный. Также сервис сможет помочь выбрать суд, а также рассчитать и оплатить госпошлину.
Вам будет интересно
Минцифры намерено внедрить в сервис искусственный интеллект. Как заявил глава Минцифр РФ Максут Шадаев, со следующего года на портале "Госуслуг" планируется...
01.02.2024 241