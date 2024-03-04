Россиянам стала доступна онлайн-подача документов в суд через «Госуслуги»

Автор: Анастасия Щербакова
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Через новую электронную форму граждане смогут обратиться даже в Верховный суд РФ. 

Россиянам стала доступна функция «Электронная подача документов в суд». Соответствующая электронная форма появилась на портале «Госуслуг».

Граждане теперь могут онлайн подавать документы в суды как общей юрисдикции, так и в Верховный. Также сервис сможет помочь выбрать суд, а также рассчитать и оплатить госпошлину.

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01.02.2024 241
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