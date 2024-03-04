Мошенники научились подделывать видеосообщения в Telegram

Аферисты выходят на новый уровень.
В МВД РФ предупреждают россиян о новой уловке мошенников. Аферисты научились подделывать видеосообщения в Telegram.
Аферисты генерируют видеоизображение, подделывают голос и отправляют сообщения якобы от имени владельца аккаунта контактам жертвы, — пишет «Вестник киберполиции России».
В правоохранительных органах отмечают, что обезопасить себя от подобных действий мошенников можно с помощью двухфакторной аутентификации в мессенджере.
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01.03.2024 240