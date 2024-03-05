Рецидивист украл наличные и украшения из квартиры в Выборге

Автор: Сергей Агутин
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В полицию 4 марта обратился 42-летний житель Выборга. Неизвестный вскрыл дверь в его квартиру дома на Московском проспекте, все перевернул, украл деньги и ценности.

Россия, Санкт-Петербург. Дверной замок.
Фото: Baltphoto.ru

Добычей злоумышленника стали ювелирные украшения, 230 тысяч рублей, €160 и $80. Общая сумма ущерба составила 323 тысячи рублей. Заведено уголовное дело о краже. Вора задержали тот же день по горячим следам. Им оказался 46-летний житель Санкт-Петербурга. У него изъяли украденные вещи.

Известно, что подозреваемый судим восемь раз за изнасилование, грабеж, оборот наркотиков и многочисленные кражи.

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17.06.2023 1589
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