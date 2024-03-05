Рецидивист украл наличные и украшения из квартиры в Выборге

В полицию 4 марта обратился 42-летний житель Выборга. Неизвестный вскрыл дверь в его квартиру дома на Московском проспекте, все перевернул, украл деньги и ценности.

Добычей злоумышленника стали ювелирные украшения, 230 тысяч рублей, €160 и $80. Общая сумма ущерба составила 323 тысячи рублей. Заведено уголовное дело о краже. Вора задержали тот же день по горячим следам. Им оказался 46-летний житель Санкт-Петербурга. У него изъяли украденные вещи.

Известно, что подозреваемый судим восемь раз за изнасилование, грабеж, оборот наркотиков и многочисленные кражи.