Росстат зафиксировал рекорд по длительности рабочего дня за последние 19 лет

В 2023 году средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа, что стало рекордным значением за последние 19 лет.

Об этом сообщает Росстат, передает РБК.

По данным издания, в 2023 году средняя длина рабочего дня в России выросла на 4 минуты (+0,9%). В расчете на одного работника продолжительность рабочего времени за год выросла на 17,3 часа, составив 1,77 тыс. часов в год.

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При этом уточняется, что больше всех работают рыболовы, администраторы и медики. Специалисты отметили, что это происходит на фоне дефицита кадров, и указали на риски неоплачиваемых переработок.