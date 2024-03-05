В Ленобласти назвали самые редкие имена для новорожденных в феврале

В феврале 2024 года в Ленинградской области появились на свет Евсей, Мефодий и Рафаэль. Эти имена стали самыми редкими для новорожденных мальчиков. Среди девочек это Ариэль, Луна и Любовь.

В феврале в Ленинградской области также родились малыши, получившие имена Петр и Феврония. Праздник в честь этих святых, покровителей семьи и брака, отмечается ежегодно 8 июля.

Самые популярные имена среди мальчиков – Артем и Александр. Среди девочек – София и Анна.