В Ленобласти назвали самые редкие имена для новорожденных в феврале

Автор: Сергей Агутин
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В феврале 2024 года в Ленинградской области появились на свет Евсей, Мефодий и Рафаэль. Эти имена стали самыми редкими для новорожденных мальчиков. Среди девочек это Ариэль, Луна и Любовь.

В феврале в Ленинградской области также родились малыши, получившие имена Петр и Феврония. Праздник в честь этих святых, покровителей семьи и брака, отмечается ежегодно 8 июля.

Самые популярные имена среди мальчиков – Артем и Александр. Среди девочек – София и Анна.

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26.06.2023 2308
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