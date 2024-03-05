Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери противника составили до 35 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, орудие «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град».

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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: гаубица М198 производства США, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Авдеевском направлении противник потерял до 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» и бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Stormer» производства Великобритании.

На Херсонском направлении потери противника составили до 25 военнослужащих, три автомобиля.

В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS.

Кроме того, уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов.