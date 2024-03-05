Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом спасатели рассказали в своем ВК-сообществе 4 марта.
Так, в период с 26 февраля по 3 марта 2024 поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 13 раз. В том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 2 раза (спасен 1 человек, погиб 1 человек);
- к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 3 раза (спасено 6 человек).
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05.03.2024 81