Автомобили с дисплеями в салоне признаны опасными для жизни

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В Европе скоро перестанут давать высокие оценки безопасности машинам по итогам краш-тестов, в которых есть дисплеи.

К 2026 году Euro NCAP, занимающийся проведением независимых краш-тестов, подготовит новый протокол оценки безопасности машин. Согласно обновленному документу, эксперты будут снижать оценки автомобилям, в салоне которых присутствует много сенсорных дисплеев, пишет иностранная пресса.

В NCAP отмечают, что старые добрые кнопки — гораздо безопаснее, поскольку водителям не приходится на них отвлекаться во время движения. Выбор нужной функции происходит интуитивно, чего нельзя сказать о дисплее, в котором нужно постоянно искать нужное, что повышает риск ДТП.

Вам будет интересно
Автомобили с дисплеями в салоне признаны опасными для жизни сенсор, краш-тест, автомобили
Автомобили нового отечественного бренда начали производить в Петербурге
Конвейер запущен на бывшем заводе Hyundai в Северной столице. В Петербурге запустили производство автомобилей новой отечественной марки под брендом Solaris, пишет...
22.02.2024 220
Автор