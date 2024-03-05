Автомобили с дисплеями в салоне признаны опасными для жизни

В Европе скоро перестанут давать высокие оценки безопасности машинам по итогам краш-тестов, в которых есть дисплеи.

К 2026 году Euro NCAP, занимающийся проведением независимых краш-тестов, подготовит новый протокол оценки безопасности машин. Согласно обновленному документу, эксперты будут снижать оценки автомобилям, в салоне которых присутствует много сенсорных дисплеев, пишет иностранная пресса.

В NCAP отмечают, что старые добрые кнопки — гораздо безопаснее, поскольку водителям не приходится на них отвлекаться во время движения. Выбор нужной функции происходит интуитивно, чего нельзя сказать о дисплее, в котором нужно постоянно искать нужное, что повышает риск ДТП.