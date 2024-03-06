AP: Байден внезапно проиграл никому не известному кандидату на голосовании демократов

Автор: Сергей Агутин
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Джо Байден проиграл малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру на голосовании по первичному выдвижению кандидатов в президенты от своей политической партии в Американском Самоа – заморской территории США.

Флаг США
Фото: Baltphoto.ru

Как сообщает Associated Press, всего на собрании избиратели подали 91 бюллетень. Палмер получил 51 голос, Байден – 40.

Голосование состоялось в рамках супервторника – первичные выборы в этот день проходят сразу в 15 штатах и одной заморской территории. Байден победил везде, кроме Самоа. Дональд Трамп праздновал победу во всех штатах, кроме Вермонта – там его обошла Никки Хейли.

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