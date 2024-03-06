Житель Волосово украл для своей любимой букет из магазина: полиции пришлось разлучить пару

Автор: Анастасия Щербакова
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Житель Волосово, отказавшийся платить за букет цветов, судя по всему, теперь проведет 8 марта за решеткой.

В Волосово задержан мужчина, наведавшийся 5 марта в один из цветочных магазинов города. Герой-любовник похитил букет для своей избранницы и спешно покинул торговую точку. Однако все было записано на камеру видеонаблюдения.

Как выяснил 47news, вручить краденный букет возлюбленной мужчина успел, однако проведет 8 марта за решеткой. Воришку задержали.

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