Житель Волосово украл для своей любимой букет из магазина: полиции пришлось разлучить пару

Житель Волосово, отказавшийся платить за букет цветов, судя по всему, теперь проведет 8 марта за решеткой.

В Волосово задержан мужчина, наведавшийся 5 марта в один из цветочных магазинов города. Герой-любовник похитил букет для своей избранницы и спешно покинул торговую точку. Однако все было записано на камеру видеонаблюдения.

Как выяснил 47news, вручить краденный букет возлюбленной мужчина успел, однако проведет 8 марта за решеткой. Воришку задержали.