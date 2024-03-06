Почти 900 детей родились в Ленобласти в феврале

В феврале 2024 года в Ленобласти на свет появились 876 детей, в том числе 15 пар двойняшек.

Мальчиков в последний зимний месяц родилось на 28 больше, чем девочек, рассказали в ЗАГСе Ленобласти. Самые популярные имена среди мальчиков стали Артем и Александр. Среди девочек – София и Анна. О редких именах ivbg писал ранее.

Мамами чаще всего становились женщины в возрасте 25-29 лет. Самой возрастной стала 54-летняя женщина, она родила четвертого ребенка.