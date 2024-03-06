Госавтоинспекция раскрыла статистику ДТП в Ленобласти за сутки

Автор: Анастасия Щербакова
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Всего на дорогах региона 5 марта произошло более 60 аварий.

За сутки 5 марта в Ленинградской области произошли 68 дорожно-транспортных происшествий, передает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В результате пяти ДТП восемь человек, среди которых один ребенок, были госпитализированы с различными травмами. Еще три человека погибли.

Тем временем в Петербурге за тот же период произошло уже 334 аварий: пострадали семь человек.

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Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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