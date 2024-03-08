Электробусы сократили выбросы в атмосферу в Петербурге

В Петербурге больше чем на 25 тысяч тонн в год сократилось количество вредных выбросов в атмосферу. Причиной стали электробусы, которые работают на экологическом топливе, сообщает «Патрульный Петербурга».

В городе переменчивый климат с перепадом температур. Техника отвечает условиям: летом в салонах работают кондиционеры, а зимой отопление. «КаМАЗ» предложил ночную подзарядку транспорта, чтобы автобус смог отрабатывать две смены.

В автобусах предусмотрен низкий пол для удобной посадки и высадки, система проговаривания остановки для слабослышащих, климат контроль, видеонаблюдение и мобильные USB-зарядки.

Фото к новости: Baltphoto.ru.