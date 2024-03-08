Жители Ленобласти обокрали петербурженку, оставив ей окурок и пустую пивную бутылку

В полицию 7 марта обратилась 69-летняя хозяйка квартиры на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге. Неизвестные вскрыли дверь балкона на втором этаже, забрали украшения, ноутбук и мобильный телефон.

Общий ущерб пострадавшей составил 120 тысяч рублей. На месте происшествия нашли окурок и пустую пивную бутылку.

Подозреваемых задержали в тот же день. Ими оказались двое жителей Мурино 35 и 36 лет. Младший судим за угоны, кражу и нарушение ПДД.