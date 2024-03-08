Жительница Мурино и ее сын-школьник задержаны за нападение с ножом на иностранца

Автор: Сергей Агутин
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На Петровском бульваре в Мурино Всеволожского района 6 марта задержали 36-летнюю женщину и ее 14-летнего сына.  

По предварительным данным, они находились в квартире дома в Песчаном переулке Павловска, откуда увезли 30-летнего гражданина Узбекистана с ножевым ранением груди.

Полиция изучает версию о том, что мать привлекла сына-подростка к нападению на иностранца. Известно, что она судима за побои и оскорбление представителя власти.

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16.05.2022 5861
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