Жительница Мурино и ее сын-школьник задержаны за нападение с ножом на иностранца

На Петровском бульваре в Мурино Всеволожского района 6 марта задержали 36-летнюю женщину и ее 14-летнего сына.

По предварительным данным, они находились в квартире дома в Песчаном переулке Павловска, откуда увезли 30-летнего гражданина Узбекистана с ножевым ранением груди.

Полиция изучает версию о том, что мать привлекла сына-подростка к нападению на иностранца. Известно, что она судима за побои и оскорбление представителя власти.