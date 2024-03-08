Летающее такси запустят в Индии через восемь месяцев

Первое в Индии воздушное такси e200 совершит полет через 7-8 месяцев, начав эру городской мобильности по всему миру. Об этом сообщает основатель компании ePlane Сатья Чакраварти.

«Нам пришлось сделать аэротакси очень компактным, чтобы оно могло приземляться в ограниченном пространстве и летать в переполненном другими объектами воздушном пространстве Индии. Мы хотим преодолевать короткие расстояния несколько раз, прежде чем зарядить аккумулятор», – рассказал Сатья Чакраварти

В рамках индийского проекта стоит задача создать компактный и эффективный вид аэротакси, способный преодолевать сложности городских ландшафтов страны.

Фото: Baltphoto.ru.