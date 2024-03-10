Перинатальный центр в Гатчине возобновил работу

В медучреждении с начала февраля проводилось проветривание и генеральная уборка.
Ленинградский областной перинатальный центр снова открыт. В первый же день, как медучреждение возобновило работу, в его стенах на свет появилась малышка по имени София.
Перинатальный центр в Гатчине был закрыт с начала февраля для проведения проветривания и уборки.
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