В МВД предупредили граждан об очередной уловке аферистов.
МВД РФ предупреждает россиян о новой уловке мошенников. Аферисты, представляясь сотрудниками крупных операторов, пытаются перехватить доступ к аккаунту на «Госуслугах».
Выглядит схема следующим образом: мошенник в ходе общения по телефону пытается запугать потенциальную жертву, что ее договор с оператором скоро закончится и его необходимо продлить. Сделать это можно удаленно, продиктовав код из СМС, который аферист высылает собеседнику.
Затем мошенник убеждает жертву перейти по ссылке, также отправленной в сообщении, и ввести еще один код.
Таким образом человек не продлевает договор, который на самом деле является бессрочным, а предоставляет данные для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги» и всю информацию о себе, которая хранится на этом ресурсе, — предупреждает «Вестник киберполиции России».
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04.03.2024 144