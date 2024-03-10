В МВД предупредили граждан об очередной уловке аферистов.

МВД РФ предупреждает россиян о новой уловке мошенников. Аферисты, представляясь сотрудниками крупных операторов, пытаются перехватить доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Выглядит схема следующим образом: мошенник в ходе общения по телефону пытается запугать потенциальную жертву, что ее договор с оператором скоро закончится и его необходимо продлить. Сделать это можно удаленно, продиктовав код из СМС, который аферист высылает собеседнику.

Затем мошенник убеждает жертву перейти по ссылке, также отправленной в сообщении, и ввести еще один код.

Таким образом человек не продлевает договор, который на самом деле является бессрочным, а предоставляет данные для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги» и всю информацию о себе, которая хранится на этом ресурсе, — предупреждает «Вестник киберполиции России».