Центробанк зафиксировал рекордный рост снятия наличных россиянами в 2023 году

Общая сумма обналиченных денег превысила 33 триллиона рублей.

Согласно данным Банка России, всего в прошлом году со счетов гражданами было снято 33,3 триллиона рублей, что на 13% больше, чем в 2022-м году.

Объясняется рост снятия наличных тремя основными причинами:

— с «наличкой» на руках граждане в случае неопределенности лучше контролируют свою финансовую безопасность;

— россияне снимают со счетов социальные выплаты, которые увеличились;

— наличные деньги нужны для поездок за границу, так их проще обменивать на местную валюту.