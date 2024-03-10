Центробанк зафиксировал рекордный рост снятия наличных россиянами в 2023 году

Общая сумма обналиченных денег превысила 33 триллиона рублей.
Согласно данным Банка России, всего в прошлом году со счетов гражданами было снято 33,3 триллиона рублей, что на 13% больше, чем в 2022-м году.
Объясняется рост снятия наличных тремя основными причинами:
— с «наличкой» на руках граждане в случае неопределенности лучше контролируют свою финансовую безопасность;
— россияне снимают со счетов социальные выплаты, которые увеличились;
— наличные деньги нужны для поездок за границу, так их проще обменивать на местную валюту.
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07.03.2024 121