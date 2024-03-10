Электронная сигарета вспыхнула в интернате в Петербурге: один ребенок в больнице

15-летний воспитанник учреждения был госпитализирован.

Пожар произошел в стенах одного из интернатов Петербурга 10 марта. Как передает МЧС, причиной ЧП стала электронная сигарета, которая вспыхнула в жилом помещении.

Всего из здания было эвакуировано 16 человек. Один воспитанник, 15-летний мальчик, попал в больницу.

МЧС России еще раз напоминает: электронные гаджеты представляют опасность. Из-за них происходит каждый 10-ый пожар, — предупреждает ведомство.