Дрозденко показал кадры ранней весны в окрестностях Луги

Автор: Гузель Галимова
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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опубликовал в соцсетях новые фотографии с традиционным пожеланием доброй недели.

«Картинки ранней весны из окрестностей Луги: вода высокая, лед и снег отступают, в полях – первая яркая зелень озимых и туман», — подписал кадры глава региона.
Дрозденко показал кадры ранней весны в окрестностях Луги луга, Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Дрозденко показал кадры ранней весны в окрестностях Луги луга, Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Дрозденко показал кадры ранней весны в окрестностях Луги луга, Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Дрозденко показал кадры ранней весны в окрестностях Луги луга, Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Дрозденко показал кадры ранней весны в окрестностях Луги луга, Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Дрозденко показал кадры ранней весны в окрестностях Луги луга, Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Дрозденко показал кадры ранней весны в окрестностях Луги луга, Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Дрозденко показал кадры ранней весны в окрестностях Луги луга, Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Дрозденко показал кадры ранней весны в окрестностях Луги луга, Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo

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Дрозденко показал кадры ранней весны в окрестностях Луги луга, Ленобласть, Дрозденко
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