Дрозденко показал кадры ранней весны в окрестностях Луги

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опубликовал в соцсетях новые фотографии с традиционным пожеланием доброй недели.
«Картинки ранней весны из окрестностей Луги: вода высокая, лед и снег отступают, в полях – первая яркая зелень озимых и туман», — подписал кадры глава региона.
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
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