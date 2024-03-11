МЧС Ленобласти просит жителей не выходить на лед

В Ленинградской области установилась теплая погода, ледовый покров рек и озер активно тает.

МЧС РФ по Ленобласти напомнило о важности соблюдать правила безопасности на воде весной.

«Не выходите на лед региона, это может быть опасно для жизни. Если вы стали свидетелем происшествия — незамедлительно сообщите об этом по телефону 101 или 112», — говорится в сообщении.