МЧС Ленобласти просит жителей не выходить на лед

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области установилась теплая погода, ледовый покров рек и озер активно тает.

МЧС РФ по Ленобласти напомнило о важности соблюдать правила безопасности на воде весной.

«Не выходите на лед региона, это может быть опасно для жизни. Если вы стали свидетелем происшествия — незамедлительно сообщите об этом по телефону 101 или 112», — говорится в сообщении.

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