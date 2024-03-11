Сборная России по футболу представила новую форму – фото

Концепция дизайна домашней экипировки – образ жар-птицы, перья которой символизируют пылкие сердца, приносят успех, удачу и счастье. В выездной – морозные узоры на окнах, лед на реках и холодный расчет.

Первый матч в новой форме команда проведет 21 марта с Сербией. А 25 марта россияне примут сборную Парагвая. Встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

В предыдущем матче команда России победила Кубу со счетом 8:0. Матч прошел 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена».