Spiegel: Бербок придумала, как снять с Германии ответственность за передачу ракет Украине

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает Der Spiegel, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение британского коллеги Дэвида Кэмерона о поставке крылатых ракет для ВСУ через «круговой обмен».

По этой схеме Лондон получит немецкие ракеты Taurus, а Киев – английские Storm Shadow. По словам Анналены Бербок, такой вид обмена уже использовался и оказался успешным.

Ранее рассматривался вариант закупки Британией немецких ракет Taurus, чтобы потом самостоятельно передать Киеву уже свои – Storm Shadow.

Фото: Baltphoto.ru.

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