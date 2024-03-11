Вход на станцию «Сенная площадь» открыли после ремонта

В Петербурге после капитального ремонта открыли вход в вестибюль станции метро «Сенная площадь».

Вестибюль «Сенной площади» закрыли в конце прошлого года из-за просадки ступеней, которая произошла из-за коррозии арматуры. Специалисты уложили новые гранитные ступени, заменили покрытие пола наземного вестибюля станции, а также обновили гидроизоляцию и турникеты, покрасили стены вестибюля и отремонтировали двери.

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