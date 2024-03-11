В Ленобласти в ночь на 13 марта дважды перекроют трассу «Сортавала»

В ночь на 13 марта трассу А-121 «Сортавала» дважды перекроют в районе Агалатово во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 13 километре дороги будут устанавливать П-образную металлическую опору над проезжей частью. В связи с этим 13 марта с 01:00 до 01:30 и с 02:00 до 02:30 будет полностью перекрыто движение транспорта в обоих направлениях.

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Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.