На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 12 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 51,53,55,64 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
- км 121,122,134,145,170 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;
- км 54-64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- подъезд к г. Выборг № 2 км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи, уборка мусора.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, км 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером;
А-121 «Сортавала»:
- км 10-12 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитного экрана;
- км 42-43 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером;
- км 2-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
- км 48-71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
- км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
Р-23 «Псков»:
- км 49-50 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 09:30 до 11:00, третья полоса закрыта, вторая и первая ограничение до 50км/ч, ремонт секций барьерных ограждений.
- км 49-50 ограничение скорости движения в направлении на Псков с 11:30 до 14:00, третья полоса закрыта, вторая и первая ограничение до 50км/ч, ремонт секций барьерных ограждений.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 0-4 (Лужицы) ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:
- км 112-114 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 17:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.