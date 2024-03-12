Лобовая авария с грузовиком в Гатчинском районе обернулась гибелью человека

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ФКУ «Упрдор «Северо-Запад»

На участке «Южного полукольца» столкнулись три автомобиля.

На 61-м километре трассы А-120 в Гатчинском районе Ленобласти 12 марта произошла серьезная авария. Столкнулись грузовой Mercedes, микроавтобус Fiat и легковой Renault Logan. Водитель последнего от полученных травм скончался на месте происшествия.

Предварительно, причиной трагедии стал выезд на встречную полосу одного из участников ДТП.

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