Лобовая авария с грузовиком в Гатчинском районе обернулась гибелью человека

На участке «Южного полукольца» столкнулись три автомобиля.
На 61-м километре трассы А-120 в Гатчинском районе Ленобласти 12 марта произошла серьезная авария. Столкнулись грузовой Mercedes, микроавтобус Fiat и легковой Renault Logan. Водитель последнего от полученных травм скончался на месте происшествия.
Предварительно, причиной трагедии стал выезд на встречную полосу одного из участников ДТП.
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