В России растет спрос на услуги курьеров: Петербург — в числе лидеров

Петербург обогнал Москву по уровню спроса на курьеров и величине зарплат этой зимой.

По данным сервиса «Работа.ру», в этом году Санкт-Петербург опередил столицу по востребованности и уровню оплаты труда курьеров.

Так, количество вакансий для доставщиков в Северной столице выросло на 79% по сравнению с прошлой зимой. Рост в Московской области составил 52%, а в самой Москве — лишь 16%.

Кроме того, зарплаты курьеров в Петербурге увеличились на 66%, тогда как в Подмосковье — на 54%, в Москве — на 43%.