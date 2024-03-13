В России растет спрос на услуги курьеров: Петербург — в числе лидеров

Петербург обогнал Москву по уровню спроса на курьеров и величине зарплат этой зимой.
По данным сервиса «Работа.ру», в этом году Санкт-Петербург опередил столицу по востребованности и уровню оплаты труда курьеров.
Так, количество вакансий для доставщиков в Северной столице выросло на 79% по сравнению с прошлой зимой. Рост в Московской области составил 52%, а в самой Москве — лишь 16%.
Кроме того, зарплаты курьеров в Петербурге увеличились на 66%, тогда как в Подмосковье — на 54%, в Москве — на 43%.
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13.03.2024 32