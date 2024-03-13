Желавший играть за Россию футболист вызван в сборную Германии

Автор: Сергей Агутин
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Защитник немецкого «Штутгарта» Вальдемар Антон получил вызов в сборную Германии. Главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн решил впервые пригласить Антона на мартовские встречи.

Ранее Антон высказывал желание получить российский паспорт, чтобы играть за сборную России. Футболист родился в 1996 году в Узбекистане. Бывший тренер сборной Станислав Черчесов заявлял о готовности рассмотреть кандидатуру, если он получит российское гражданство.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел за «Штутгарт» 29 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

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