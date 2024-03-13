Желавший играть за Россию футболист вызван в сборную Германии

Защитник немецкого «Штутгарта» Вальдемар Антон получил вызов в сборную Германии. Главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн решил впервые пригласить Антона на мартовские встречи.
Ранее Антон высказывал желание получить российский паспорт, чтобы играть за сборную России. Футболист родился в 1996 году в Узбекистане. Бывший тренер сборной Станислав Черчесов заявлял о готовности рассмотреть кандидатуру, если он получит российское гражданство.
В текущем сезоне 27-летний футболист провел за «Штутгарт» 29 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.
Вам будет интересно
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрЕл дорогостоящий самолет модели Hawker 400XP. Стоимость покупки – около €7,4 млн. Hawker...
06.05.2023 1509