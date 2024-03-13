В Госдуме предложили ввести увеличенный маткапитал в отдельных регионах России

Автор: Анастасия Щербакова
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Речь идет о субъектах страны, где наблюдается низкая рождаемость. 

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» выступили с инициативой увеличить размер материнского капитала в российских регионах с низким уровнем рождаемости.

Согласно законопроекту, пособие предлагается поднять в 1,3-2 раза в зависимости от показателя рождаемости в субъекте РФ по сравнению со среднероссийским уровнем.

По мнению авторов документа, такая мера может стать стимулом для семей заводить больше детей в «неблагополучных» с точки зрения демографии регионах, передает ТАСС.

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