Семьям в Выборгском районе вручили ключи от новых квартир

Более 120 жителей Каменногорска отмечают новоселье.

В рамках программы расселения аварийного жилья в Каменногорске Выборгского района 122 человека переедут в новенькие квартиры. 13 марта состоялось торжественное вручение ключей.

Документы на новые квартиры уже оформлены, счастливые новоселы осматривают свой новый дом. Он пятиэтажный, с парковкой, а все квартиры в доме с отделкой, — рассказали в пресс-службе правительства области.

Отметим, благодаря поручению президента России Владимира Путина по нацпроекту «Жилье и городская среда» за 2023-2024 года в регионе было построено восемь многоквартирных домов, в которые переехали более тысячи ленинградцев.

В планах на 2024 год — строительство многоквартирных домов в том числе в Луге и Сясьстрое.

Ранее с опережением срока более чем на полгода завершили реализацию масштабного проекта по расселению аварийного жилья в Подпорожье, — добавили в пресс-службе.