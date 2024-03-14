ЦБ: пик инфляции в России впереди

Пик годовой инфляции в России только ожидается. Об этом заявил первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

«Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года», – сообщил Андрей Ганган

По его словам, инфляция замедлилась, но по-прежнему остается выше целевых показателей. В целом текущие инфляционные тенденции соответствуют базовому прогнозу, который ЦБ заложил на этот год, сообщает ТАСС.