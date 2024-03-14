Россиянам хотят разрешить любую самооборону при защите своего жилья

ЛДПР подготовила новый закон, дающий право гражданам на самооборону жилья без опасности сесть в тюрьму.

На отзыв Правительства РФ, а также в Верховный суд направлен законопроект, освобождающий россиян от уголовной ответственности, если они превысили самооборону при защите своего дома.

Один из авторов инициативы, депутат ЛДПР Ярослав Нилов, считает, что россиян, в чье жилье незаконно проникли злоумышленники, необходимо оградить от несправедливых обвинений.

С учетом происходящего у наших граждан должно быть такое право на оборону Человек, обороняющийся при незаконном проникновении в жилье, не должен страдать от неточностей в законодательстве. Пакет документов направляем в Верховный суд, в Правительство и будем продолжать работу в этом направлении, — цитирует депутата «Парламентская газета».