ГИБДД по Петербургу и Ленобласти приводит статистику дорожно-транспортных происшествий за последние сутки.

Согласно сводке регионального ГИБДД, за минувшие сутки в Ленинградской области произошло 58 дорожно-транспортных происшествий. В общей сложности пострадали шесть человек, из которых двое — дети.

Тем временем в Петербурге зафиксировано 309 аварий на дорогах. Три человека получили травмы.

Информацию приводит пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО.