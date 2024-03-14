За минувшие сутки в Ленобласти произошло 58 ДТП

Автор: Анастасия Щербакова
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ГИБДД по Петербургу и Ленобласти приводит статистику дорожно-транспортных происшествий за последние сутки.

Согласно сводке регионального ГИБДД, за минувшие сутки в Ленинградской области произошло 58 дорожно-транспортных происшествий. В общей сложности пострадали шесть человек, из которых двое — дети.

Тем временем в Петербурге зафиксировано 309 аварий на дорогах. Три человека получили травмы.

Информацию приводит пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО.

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Фото: ГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО
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