Пьяный водитель под Кировском увел свой авто в кювет на глазах у полиции

Следом за петляющим по дороге автомобилем ехал наряд Росгвардии. Помощь пьяному водителю оказали почти сразу после ДТП.

В ночь на 14 марта наряд Росгвардии на трассе в Кировском районе заметил виляющий из сторону в сторону Citroen C4. Однако правоохранители не успели ничего предпринять — уже через несколько минут водитель увел машину в кювет.

Из иномарки выбрался мужчина без видимых травм. Однако его поведение вызвало у росгвардейцев подозрения. В ходе проверки выяснилось, что 39-летний водитель был не только пьян, но и ранее лишён прав, причем за вождение машины в нетрезвом виде.

Росгвардейцы задержали нарушителя и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.