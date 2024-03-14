Размещения нестационарных торговых объектов в Ленобласти предлагают привести к единому стандарту

Областная комиссия рассмотрела в первом чтении проект областного закона «О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинградской области».

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, инициаторами нового закона выступили депутаты-единороссы Александр Русских, Сергей Коняев, депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» Анна Хмелева, Александр Смирнов и Валерия Коваленко, Дмитрий Звонков (КПРФ).

В настоящее время на федеральном уровне нет единого подхода к правовому регулированию порядка размещения нестационарных торговых объектов (НТО). В связи с этим вопросы их размещения решаются субъектами РФ самостоятельно, а подходы к их решению существенным образом различаются. В муниципальных образованиях Ленинградской области размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании муниципальных правовых актов с различными порядками и условиями: по результатам торгов, конкурсов и без таковых; с заключением договора на размещение и без такового; платно и без взимания платы.

По состоянию на 1 апреля 2023 года, согласно мониторингу, проведенному комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, на территории Ленинградской области осуществляют деятельность 3 345 нестационарных торговых объектов (в том числе 582 мобильных торговых объекта), 23 % из которых – на платной основе, 77 % – без взимания платы.

По мнению инициаторов, в Ленинградской области для размещения НТО на ее территории необходимы правовые нормы для развития малоформатной торговли в регионе.

Законопроектом предусматривается регулирование порядка и условий размещения таких объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности Ленинградской области или муниципальной собственности, а также на земельных участках, госсобственность на которые не разграничена.

В частности, законопроектом предлагается уточнить терминологию и закрепить в областном законе варианты и общие принципы юридического оформления права на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов. Также проектом закона предусмотрено закрепление принципа «меняется место – сохраняется бизнес», который позволит гарантировать предоставление компенсационных мест и сохранение бизнеса, если место размещения нестационарного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд.

Кроме того, инициаторы предлагают установить максимальный срок действия договора на размещение НТО (3 года), при этом, учитывая практику органов местного самоуправления, конкретный срок, на который заключается договор, определяется хозяйствующим субъектом самостоятельно.

Мобильные торговые объекты (автомагазины, автолавки и другие) предлагается выделить в отдельную категорию, тем самым создав необходимые условия для развития мобильной (развозной) торговли, которая имеет ряд особенностей и преимуществ, отличающих ее от других форматов. Согласно законопроекту, их размещение будет осуществляться без взимания платы. Представительным органам МСУ будет предоставлена возможность принимать решения о бесплатном размещении НТО на определенной ими максимальной площади.

В связи с тем, что предлагаемое правовое регулирование в первую очередь будет касаться муниципалитетов, депутат Анна Хмелева попросила комитет малого, среднего бизнеса и потребительского рынка предоставить поступившие от них замечания и предложения.

Комиссия решила поддержать проект закона в первом чтении и установить срок внесения поправок – до 26 апреля этого года.

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