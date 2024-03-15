Сверток с наркотиками нашли во Всеволожском районе

В полицию обратилась 39-летняя преподаватель робототехники из Санкт-Петербурга. В лесу возле Изумрудного озера в Токсовском поселении Всеволожского района она нашла сверток, перемотанный скотчем.

Экспертиза установила, что в пакете лежало около 200 граммов синтетического наркотика. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, ищут владельца и адресата.

Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере заведено 15 марта.