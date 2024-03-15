Сверток с наркотиками нашли во Всеволожском районе

В полицию обратилась 39-летняя преподаватель робототехники из Санкт-Петербурга. В лесу возле Изумрудного озера в Токсовском поселении Всеволожского района она нашла сверток, перемотанный скотчем.
Экспертиза установила, что в пакете лежало около 200 граммов синтетического наркотика. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, ищут владельца и адресата.
Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере заведено 15 марта.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 24 декабря около 17:00 при выходе из парадной дома на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге была задержана 31-летняя...
26.12.2022 3392