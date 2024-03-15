Иномарку за 2,5 млн рублей угнали в Сланцах

В полицию Сланцевского района обратился 37-летний житель Сланцев. Он обнаружил пропажу серебристого Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска.

Иномарка была припаркована возле панельного пятиэтажного дома на улице Шахтерской Славы. Автомобиль официально зарегистрирован на мать мужчины. Ущерб оценен примерно в 2,5 млн рублей.

По предварительным данным, вор обошел штатную сигнализацию внедорожника и уехал с парковки. Его действия попали на камеру видеонаблюдения.